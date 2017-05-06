Денисенко и Зайцева завоевали бронзовые медали ЧЕ по каратэ

Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в Коджаэли (Турция), в дисциплине кумитэ (спарринг). Денис Денисенко занял третье место в весовой категории до 84 кг, победив в поединке за бронзу грека Георгиоса Цаноса со счетом 1:0. Золото завоевал турок Угур Актас, в финале победивший македонца Берата Джакупи. Ещё одна бронза — в активе голландца Тимоти Петерсена.

Бронзовым призёром стала также Иванна Зайцева, выступавшая в весовой категории свыше 68 кг.

В 2020 году каратэ дебютирует на Олимпийских играх в Токио.