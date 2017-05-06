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Алипов завоевал бронзу этапа КМ по стендовой стрельбе в трапе

6 мая 2017, суббота. 18:36. Другие

На этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Ларнаке (Кипр) мужчины разыграли медали в олимпийском упражнении «трап».

Олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призер Игр-2008 москвич Алексей Алипов завоевал бронзовую медаль. В квалификации россиянин поразил 123 мишени из 125 возможных и гарантировал себе участие в финале. В решающих стрельбах Алипов сделал 31 точный выстрел из 40 и занял третье место.

Победу одержал Антонио Байлон. В квалификации испанский стрелок поразил 121 мишень, а в финале сделал 46 точных выстрелов из 50 возможных и установил мировой рекорд. Серебряным призёром стал Джованни Черногорас из Хорватии, поразивший 123 мишени в квалификации и 43 из 50 в финале.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Алипов
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6 мая 2017, суббота
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