Рапирист Сафин завоевал бронзу на этапе КМ по фехтованию в Санкт-Петербурге

Российский рапирист Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Санкт-Петербурге. Победу одержал итальянец Даниэле Гароццо, который в финале нанёс поражение своему соотечественнику Андреа Кассару. Вторая бронза досталась представителю Гонкнга Чун Ка Лону.

Фехтование. Этап Кубка мира. Санкт-Петербург

Мужчины. Рапира. Личное первенство

1. Даниэле Гароццо (Италия).

2. Андреа Кассара (Италия).

3. Тимур Сафин (Россия) и Чун Ка Лон (Гонконг).