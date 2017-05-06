Рапирист Сафин завоевал бронзу на этапе КМ по фехтованию в Санкт-Петербурге

Российский рапирист Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Санкт-Петербурге. Победу одержал итальянец Даниэле Гароццо, который в финале нанёс поражение своему соотечественнику Андреа Кассару. Вторая бронза досталась представителю Гонкнга Чун Ка Лону.
Фехтование. Этап Кубка мира. Санкт-Петербург
Мужчины. Рапира. Личное первенство
1. Даниэле Гароццо (Италия).
2. Андреа Кассара (Италия).
3. Тимур Сафин (Россия) и Чун Ка Лон (Гонконг).