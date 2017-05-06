Россиянин Гутник завоевал серебро чемпионата Европы по карате

Россиянин Александр Гутник завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по карате, который проходит в Коджаэли (Турция), в дисциплине кумитэ (спарринг) в весовой категории до 67 кг.

Гутник стал единственным российским участником боев за золотые награды. На пути к финалу он победил словака Матея Хомолу (3:0), румына Клаудиу Теодореску (1:0), македонца Димитара Ильевского (1:0) и испанца Карлоса Вальбуена (4:3). В решающем поединке россиянин уступил турку Бураку Уйгуру со счётом 1:3.

Бронзовые награды в активе испанца Карлоса Леона и черногорца Марио Ходжича.

В 2020 году карате дебютирует на Олимпийских играх в Токио.