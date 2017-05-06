«Художница» Владинова победила в индивидуальном многоборье на этапе КМ

Болгарская художественная гимнастка Невьяна Владинова одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира в Софии. Второй стала её соотечественница Катрин Тасева, а замкнула тройку призёров израильтянка Линой Ашрам. Россиянка Карина Кузнецова показала седьмой результат.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. София, Болгария

Индивидуальное многоборье

1. Невьяна Владинова (Болгария) — 74,000.

2. Катрин Тасева (Болгария) — 70,450.

3. Линой Ашрам (Израиль) — 70,300…

7. Карина Кузнецова (Россия) — 65,850…

12. Мария Сергеева (Россия) — 64,350.