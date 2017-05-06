Сурков выиграл ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 66 кг

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы, который проходит в Сербии. В финале Артём одолел представителя хозяев турнира Давора Штефанека, которому досталась серебряная награда. Бронзу разделили между собой белорус Сослан Дауров и грузин Гога Гогиберашвили.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Греко-римская борьба. До 66 кг

1. Артём Сурков (Россия).

2. Давор Штефанек (Сербия).

3. Сослан Дауров (Беларусь) и Гога Гогиберашвили (Грузия).