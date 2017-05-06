Постригай и Погребан выиграли соревнования на байдарках-двойках на 500 м в КР

Юрий Постригай и Василий Погребан одержали победу в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м в Кубке России, проходящем в Краснодаре. На этой же дистанции в каноэ-двойках первое место завоевали Иван Штыль и Виктор Мелантьев. У женщин в аналогичныхь дисциплинах первенствовали пары Елена Анюшина/Кира Степанова и Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар

Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка

1. Юрий Постригай/Василий Погребан – 1.34,70.

2. Артем Кузахметов/Виталий Ершов – 1.35,27.

3. Игорь Калашников/Иван Епишин – 1.35,74.

Каноэ-двойка

1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев – 1.42,50.

2. Михаил Павлов/Павел Петров – 1.42,52.

3. Кирилл Шамшурин/Николай Мелешников – 31.45,80.

Женщины. 500 м. Байдарка-двойка

1. Елена Анюшина/Кира Степанова – 1.45,22.

2. Инна Никитина/Арина Аношкина – 1.46,24.

3. Вера Собетова/Наталья Подольская – 1.46,74.

Каноэ-двойка

1. Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.

2. Дарья Харченко/Алия Алмакаева.

3. Мария Казакова/Екатерина Коваленко.