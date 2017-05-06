Бажина завоевала два золота ЧР по прыжкам в воду за день

Надежда Бажина и Аркадий Айдаров выиграли чемпионат России по прыжкам в воду, который проходит в Казани, в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Бажина и Айдаров набрали за свои прыжки 273,36 балла. Второе место заняли Александр Лебедев и Екатерина Некрасова (270,18), третьими стали Александра Бибикина и Григорий Иванов (269,40).

Для Бажиной это золото стало вторым, завоеванным на первенстве страны за день. Она также одержала победу в индивидуальных прыжках с метрового трамплина (280,30). Второе место заняла Мария Полякова (278,35), третьей стала Виталия Королева (253,25).

В прыжках с вышки у мужчин чемпионом России стал Виктор Минибаев с результатом 515,85 балла.