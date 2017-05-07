Азеведо: без помощи команды Закарин мог бы потерять больше минуты

Генеральный менеджер велокоманды Katusha-Alpecin Жосе Азеведо рассказал о причинах 20-секундного отставания россиянина Ильнура Закарина от лидеров гонки на втором этапе «Джиро д’Италия».

«Со спуска первая и вторая группа гонщиков ехала очень быстро, не более чем в минуте друг от друга. Но примерно за семь километров до финиша Закарин, ехавший в первой группе, проколол шину. Он был на равнинном участке в этот момент и получил новый велосипед от Максима Белькова. Вся команда остановилась и сработала вместе как в командной гонке, чтобы помочь товарищу вернуться в гонку.

Команда начала работу за 7 км до финиша с отставанием в 40 секунд. Через пять километров они отыграли отставание, но на финише Закарин проиграл 20 секунд из-за отрывов, в которые уехали спринтеры на финише. Но важно отметить, какую работу проделала команда за эти 5 километров, особенно если учесть работу спринтеров в первой группе и то, с какой скоростью они ехали. Без помощи команды Закарин мог бы потерять больше минуты. Это хороший показатель силы наших парней», – приводит слова Азеведо пресс-служба команды.