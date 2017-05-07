Американский бобслеист Холкомб умер в возрасте 37 лет

Знаменитый американский бобслеист, олимпийский чемпион 2010 года, двукратный бронзовый призёр ОИ в Сочи Стивен Холкомб был найден мертвым 6 мая. Ему было 37 лет.

Олимпийский комитет США сообщил в заявлении, что Холкомб был найден в своей комнате Олимпийского учебного центра США в Лейк-Плэсиде. Никакая дополнительная информация не сообщается.

«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена невероятно трагической гибелью Стивена Холкомба. Стив был невероятным спортсменом и еще лучшим человеком, и его упорство и достижения стали источником вдохновения для всех нас. Наши мысли и молитвы с семьей Стива и всеми бобслеистами», — цитирует ESPN заявление генерального директора олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна.