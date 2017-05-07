Сборные Таити и Бразилии встретятся в финале ЧМ по пляжному футболу

Сборные Таити и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Багамских Островах.

В полуфинальном поединке сборная Таити обыграла команду Ирана. Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1, а в серии пенальти лучше была команда Таити.

Бразильцы в своём полуфинале переиграли сборную Италии со счетом 8:4.

Финал и поединок за третье место, где сойдутся команды Ирана и Италии, пройдут в воскресенье, 7 мая.

Сборная России по пляжному футболу, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не попала.