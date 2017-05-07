Зубков: до сих пор не верю в уход из жизни Стивена Холкомба

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил свои соболезнования по поводу внезапного ухода из жизни американского спортсмена Стивена Холкомба.

Бобслеист Стивен Холкомб, чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира, был найден мёртвым в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде. Причины смерти Холкомба не сообщаются.

«Я до сих пор не верю в уход этого человека, мировой бобслей понес тяжелейшую утрату. Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне её. У нас с ним были очень хорошие отношения, этот спортсмен добился больших успехов в спорте благодаря своему упорству на тренировках. Мне хочется выразить слова соболезнования родным и близким Холкомба», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Холкомбу на момент смерти было 37 лет.