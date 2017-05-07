Бондаренко — вторая на этапе Кубка мира по велоспорту BMX в Нидерландах

Россиянка Ярослава Бондаренко заняла второе место на первом этапе Кубка мира по велоспорту BMX в Папендале. Ярослава уступила только голландке Лауре Смалдерс. Среди мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал француз Сильвен Андре.
Велоспорт BMX. Кубок мира. Первый этап. Папендаль, Нидерланды
Мужчины
1. Сильвен Андре (Франция) — 36,300.
2. Дейв ван дер Бург (Нидерланды) — 36,334.
3. Туан ван Гендт ((Нидерланды) — 36,766.
Женщины
1. Лаура Смалдерс (Нидерланды) — 38,050.
2. Ярослава Бондаренко (Россия) — 39,132.
3. Джуди Бау (Нидерланды) — 39,464.