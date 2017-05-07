Шпажистка Мартынюк — пятая на этапе КМ по фехтованию в Рио-де-Жанейро

Эстонка Кристина Кууск победила в личных соревнованиях шпажисток на этапе Кубка мира по фехтованию в Рио-де-Жанейро. Россиянка Дарья Мартынюк заняла пятое место.
Фехтование. Этап Кубка мира. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Женщины. Шпага. Личные соревнования
1. Кристина Кууск (Эстония).
2. Александра Ндоло (Германия).
3. Ева Нелип (Польша).
3. Эрика Кирпу (Эстония)…
5. Дарья Мартынюк (Россия)…
19. Татяьна Логунова (Россия)…
30. Виолетта Храпина (Россия)…
36. Виолетта Колобова (Россия)…
45. Алена Комарова (Россия)…
47. Татьяна Андрюшина (Россия)…
51. Айзанат Муртазаева (Россия)…
74. Яна Зверева (Россия)…
79. Татяьна Гудкова (Россия).