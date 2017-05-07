Сурков: в схватке со Штефанеком был готов и к провокациям, и к зацепам

Россиянин Артём Сурков прокомментировал победу в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы в Сербии, где в финале он сражался с олимпийским чемпионом, представителем команды хозяев Давором Штефанеком.

«Меня настраивали так, чтобы я не дал ни малейшего повода уступить. Чтобы не оставил шансов ни Штефанеку, ни судьям. Я был готов ко всему — и к провокациям, и к зацепам… Благо, было время перед финалом обо всём призадуматься. Какие были мысли? Если будешь проявлять активную, но не результативную борьбу — свой шанс найдут. Настроился на то, чтоб были действия. Поставил себе задачу выиграть с отрывом, потому что два-три балла с этим соперником — это не отрыв.

Фингалы и царапины? Вот этот вот фингал (под левым глазом) — точно не от соперника, а остальное — не знаю… В момент, когда он меня боднул в губу — у меня аж потемнело в глазах… На мгновение перестал видеть, пришёл в себя — и вижу, что это было никак не замечено. Но, повторюсь, был готов ко всему. Были ли зацепы? Скажу честно — я даже не знаю, я настроился на это не обращать внимание. Да и какая разница, если я настроился использовать любой шанс, чтобы выиграть за явным преимуществом? Меня не могло сбить ни его поведение, ни его регалии. Даже трибуны. Всё-таки для Сербии он — легенда, олимпийский чемпион», — приводит слова Суркова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.