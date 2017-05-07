Киселёв и Старкова — чемпионы России в марафонском беге

Степан Киселёв и Наталья Старкова одержали победы на чемпионате России по марафонскому бегу, который проходил в Волгограде. При этом Степан выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Правда, никто из участников ЧР ещё не получил индивидуальных разрешений на участие в международных стартах от IAAF.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в марафоне. Волгоград
Мужчины
1. Степан Киселёв — 2:14.36.
2. Артём Алексеев — 2:15.32.
3. Алексей Реунков — 2:15.40.
Женщины
1. Наталья Старкова — 2:30.45.
2. Алина Прокопьева — 2:30.55.
3. Натаьлья Пучкова — 2:30.56.