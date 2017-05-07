Президента EAA обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту швед Патрик Шёберг обвинил президента Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейна Арне Хансена в том, что тот в 1980-х годах подменял допинг-пробы, когда работал в оргкомитете Бисслетских игр, сообщает Aftonbladet.

Как утверждает Шёберг, Хансен платил чистым спортсменам за то, чтобы они сдавали образцы мочи вместо атлетов, принимавших допинг. Сам Патрик, по его словам, получал за одну пробу от $ 500 до $ 1000.

Также слова Шёберга подтвердила бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне-Лизе Хаммер, которая в то время работала вместе с Хансеном.

«Я слышала, как Хансен сам сказал, что помогал спортсменам, попавшим в беду», — заявила Хаммер.