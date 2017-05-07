Сборная России по каратэ завоевала четыре медали на ЧЕ, став 9-й в общем зачёте

Сборная России по каратэ стала 9-й в общекомандном зачёте чемпионата Европы, который проходил в Турции. Российская мужская ката-группа завоевала бронзовые медали, в дисциплине кумитэ Александр Гутник завоевал серебро в весовой категории до 67 кг, а Денис Денисенко и Иванна Зайцева — в весе до 84 кг и свыше 68 кг соответственно.

Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Турции, на счету которой 4 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Каратэ. Чемпионат Европы. Коджаэли, Турция

Общекомандный зачёт

1. Турция — 4-4-6.

2. Италия — 3-3-2.

3. Испания — 3-0-2…

6. Россия — 0-1-3.