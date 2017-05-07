Российские гребцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Белграде

Сборная России по академической гребле завоевала две медали на первом этапе Кубка мира 2017 года, который прошёл в Белграде.

Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке (LМ2-), уступив чуть больше секунды дуэту из Ирландии. Антон Заруцкий, Александр Корнилов, Александр Стромкин, Никита Моргачев, Артем Косов, Георгий Ефременко, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин завоевали бронзу в восьмёрке с рулевым (M8х).

Российские гребцы участвовали в шести финалах. В классе двоек парных у мужчин российский экипаж (Андрей Потапкин и Павел Сорин) финишировал четвёртым. В финальном заезде четвёрок безрульных Россия была представлена двумя экипажами, которые заняли пятое и шестое места. Анастасия Лебедева в классе LW1x и Владислав Рябцев в заездах одиночек у мужчин стали шестыми.

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 15 по 18 июня в польском городе Познань.