Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали ЧЕ в Сербии

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Саде (Сербия). Чингиз Лабазанов стал серебряным призёром, уступив в финале весовой категории до 75 кг болгарину Тареку Мохамеду – 1:4.

В категории до 71 кг Абуязид Манцигов завоевал бронзу, поборов турка Мурата Дага – 9:1. В финале венгр Балинт Корпаши взял верх над белорусом Павлом Ляхом – 4:0.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Греко-римская борьба. До 71 кг

1. Балинт Корпаши (Венгрия).

2. Павел Лях (Беларусь).

3. Абуязид Манцигов (Россия) и Александр Максимович (Сербия).

До 75 кг

1. Тарек Мохамед (Болгария).

2. Чингиз Лабазанов (Россия).

3. Тамаш Лоринц (Венгрия) и Казбек Килов (Беларусь).