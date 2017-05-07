Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали ЧЕ в Сербии

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Саде (Сербия). Чингиз Лабазанов стал серебряным призёром, уступив в финале весовой категории до 75 кг болгарину Тареку Мохамеду – 1:4.
В категории до 71 кг Абуязид Манцигов завоевал бронзу, поборов турка Мурата Дага – 9:1. В финале венгр Балинт Корпаши взял верх над белорусом Павлом Ляхом – 4:0.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Греко-римская борьба. До 71 кг
1. Балинт Корпаши (Венгрия).
2. Павел Лях (Беларусь).
3. Абуязид Манцигов (Россия) и Александр Максимович (Сербия).
До 75 кг
1. Тарек Мохамед (Болгария).
2. Чингиз Лабазанов (Россия).
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) и Казбек Килов (Беларусь).