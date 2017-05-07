Акиев взял бронзу ЧЕ по греко-римской борьбе в Сербии

В турнире борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Нови-Саде (Сербия) россиянин Адлан Акиев завоевал бронзовую медаль, одолев в поединке весовой категории до 80 кг болгарина Даниэля Александрова – 3:1. В финале грузин Зураби Датунашвили поборол Радика Кулиева из Беларуси – 4:2.

В ходе соревнований Акиев дошёл до полуфинала после побед над сербом Петаром Бало – 2:0 и хорватом Божо Старчевичем – 3:1, но затем уступил будущему чемпиону Датунашвили – 1:2.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Греко-римская борьба. До 80 кг

1. Зураби Датунашвили (Грузия).

2. Радик Кулиев (Беларусь).

3. Адлан Акиев (Россия) и Аслан Атем (Турция).