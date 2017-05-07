Лесун стал десятым на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял 10-е место на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошёл в Кечкемете (Венгрия). Победу одержал француз Валентен Прад, вторым стал венгр Бенце Деметер, третьим — украинец Павел Тимощенко.

После трёх видов программы (плавание, фехтование и конкур) Лесун был в группе лидеров из 11 спортсменов, которые стартовали в «комбайне» (бег, совмещённый со стрельбой из лазерного пистолета) в течение 19 секунд.

В «комбайне» у Лесуна не задалась стрельба, уже на первом рубеже он провёл 20 секунд, а в условиях столь плотной борьбы права на ошибку у лидеров практически не было.

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 25 по 29 мая в Джонкове (Польша).

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия

Мужчины. Личное первенство

1. Валентен Прад (Франция) – 1464.

2. Бенце Деметер (Венгрия) – 1463.

3. Павел Тимощенко (Украина) – 1461…

10. Александр Лесун (Россия) – 1425.