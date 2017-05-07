Кузнецова заняла 5-е места в упражнениях с обручем и лентой на этапе КМ

Россиянка Карина Кузнецова заняла пятые места в упражнениях с обручем и лентой на четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. В трёх видах программы (обруч, лента и мяч) победила Невяна Владинова из Болгарии. В упражнениях с булавами лучшей стала Алина Горносько из Беларуси. Ещё одна россиянка, пробившаяся в финал упражнений с обручем, Мария Сергеева стала седьмой.

В числе призёров Кубка мира в отдельных упражнениях Линой Ашрам из Израиля, Екатерина Галкина из Беларуси, Катрин Тасева из Болгарии и Александра Аджурджукулезе из Италии.