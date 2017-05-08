Бужан: матч с «Битигхаймом» получился прямо как в Лиге чемпионов

Главный тренер женской гандбольной команды «Ростов-Дон» Фредерик Бужан прокомментировал гостевую победу над «Битигхаймом» в первом финальном матче Кубка ЕГФ (28:25).

«В первую очередь хочу поздравить «Битигхайм» с победой в чемпионате Германии! Мы внимательно следили за решающей игрой. Это потрясающий результат для немецкого клуба. Сегодняшний матч получился по-настоящему захватывающим, прямо как в Лиге чемпионов. Обе команды сыграли на высоком уровне. В начале встречи соперник оказывал на нашу команду большое давление, но постепенно мы вернулись в игру, стали действовать стабильнее, прибавили в защите. Отлично сыграли во втором тайме, классную игру продемонстрировала Катрин Лунде», — приводит слова Бужана пресс-служба «Ростов-Дона».