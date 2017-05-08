Тренер «Битигхайма»: после перерыва я терял дар речи от действий моих игроков

Главный тренер «Битигхайма» Мартин Альбертсен прокомментировал домашнее поражение от «Ростов-Дона» в первом финальном матче Кубка ЕГФ (25:28).

«Во второй половине матча «Ростов-Дон» забил 14 голов, это шокировало нас. Конечно, нам есть, что улучшать в своей игре при подготовке к ответному матчу. В первом тайме я понимал, что происходит на площадке, но после перерыва мои игроки действовали так, что порой я терял дар речи. Хочу отметить, мы играли против потрясающей команды. Теперь все мои мысли связаны с ответным поединком. Придется сложно, поддержка трибун теперь будет на стороне «Ростов-Дона». Однако мы намерены бороться до конца», — приводит слова Альбертсена пресс-служба «Ростов-Дона».