Сборная Бразилии стала 14-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии по пляжному футболу победила на чемпионате мира, который проходил в Нассау (Багамские Острова). В финале турнира, который состоялся 7 мая, бразильцы разгромили команду Таити со счётом 6:0.

Таким образом, бразильцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2011 году. Эта победа стала для бразильской сборной 14-й в истории.

В матче за третье место команда Ирана обыграла Италию — 5:3.

Сборная России по пляжному футболу, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не попала.