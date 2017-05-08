Австралийские пловцы, пропустившие допинг-тесты, могут быть отстранены на 2 года

Три пловца сборной Австралии могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, сообщает AP.

Имена спортсменов пока не разглашаются, однако, по неофициальным данным, среди них серебряный призёр Олимпийских игр, участник Игр в соревнованиях в бассейне, а также один пловец, выступающий на открытой воде. Допинг-тесты они пропускали по той причине, что сообщали данные о своём местонахождении.

«По правилам Австралийского антидопингового агентства (ASADA) и Международной федерации плавания (FINA), до завершения расследования Федерация плавания Австралии не может сообщить детали о пловцах, которые, вероятно, не смогли обновить данные о своём местонахождении», — сказано в заявлении австралийской федерации плавания.