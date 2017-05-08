Бобровникова: горжусь «Ростов-Доном», мы показали характер

Игрок женской гандбольной команды «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова прокомментировала гостевую победу над «Битигхаймом» в первом финальном матче Кубка ЕГФ (28:25).

«Матч был тяжёлым, он правда оказался достоин Лиги чемпионов! Игра проходила в невероятной атмосфере, зал изо всех сил поддерживал немецкий клуб. Я горжусь своей командой, мы показали характер.

Теперь встретимся с «Битигхаймом» в Ростове-на-Дону. Предстоит не менее сложная игра. Хотим, чтобы она тоже завершилась в нашу пользу", — приводит слова Бобровниковой официальный сайт клуба.