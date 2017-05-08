Стали известны победили регат в рамках соревнований в Севастополе

В Крыму прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту — «На призы города-героя Севастополя», в которых принимали участие спортсмены классов «Зум 8», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал» и «Оптимист», сообщает официальный сайт ВФПС.

В классе «Оптимист» победил Максим Шапошников. В классе «Зум 8» лучшими стали Пётр Горкунов и Арина Латынина.

В классе «Кадет» регату выиграли Нуры Хыдыров с Егором Михайловым и Валерия Комлева с Миленой Кузьминой.

В классе «Лазер 4.7» первенствовали Андрей Тараненко и Мария Голубятникова, в «Лазере-радиал» – Владимир Ерошенко.