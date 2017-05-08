Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился этап Кубка мира по фехтованию. Российские шпажистки Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Алёна Комарова и Яна Зверева стали обладательницами серебряных медалей.

В финале женская сборная России уступила соперницам из Италии со счётом 28:29.

Третье место заняла женская сборная Китая, оказавшаяся сильнее украинок со счётом 40:37.

Накануне мужская сборная России также стала серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию, став второй на турнире «Рапира Санкт-Петербурга».