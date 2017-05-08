Стали известны соперники ватерполисток РФ по суперфиналу Мировой лиги

Стали известны все соперники женской сборной России по водному поло в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который пройдёт с 6 по 11 июня 2017 года в Шанхае (Китай). Сборная США в финале Интерконтинентального отборочного турнира проиграла команде Австралии со счетом 7:10, а японки в матче за третье место уступили команде Канады – 2:5.

В одной группе с россиянками сыграют команды США, Японии и Нидерландов. В другую группу попали команды Австралии, Венгрии, Канады и Китая.

Женская сборная России является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

