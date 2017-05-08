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Плющенко: моя задача в том, чтобы и девочки выходили с четверными прыжками

8 мая 2017, понедельник. 12:56. Другие

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что его порадовали изменения в правилах фигурного катания после Олимпиады 2010 года в Ванкувере в оценке прыжковых элементов.

«Мне приятно, что после Ванкувера поменяли правила фигурного катания и повысили базовую стоимость четверных прыжков. Моя задача как тренера в том, чтобы не только мальчики, но и девочки выходили с четверными прыжками. За этим будущее!

Уверен, что на Олимпиаде в Корее борьба за первое место будет идти у мужчин с арсеналом из пяти четверных прыжков. На Олимпиаде-2022 женщины с двумя четверными и двумя акселями на 3,5 оборота будут бороться за золотую медаль. Планка высочайшая, но к ней надо идти», – написал Плющенко в своём «инстаграме».

Источник: Официальная страница Евгения Плющенко в "Инстаграме" Сообщить об ошибке
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8 мая 2017, понедельник
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