Байдарочник Червов и каноист Петров победили на дистанции 5000 метров на КР

В Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В частности, в заключительный день турнира в одиночках на дистанции 5000 м победили байдарочники Юлиана Салахова и Николай Червов, а также каноист Павел Петров.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар
Мужчины. 5000 м. Байдарка-одиночка
1. Николай Червов.
2. Владислав Литовка.
3. Павел Николаев.
Каноэ-одиночка
1. Павел Петров – 24.32,57.
2. Олег Шуринкин – 24.55,53.
3. Леонид Тильш – 25.11,09.
500 м. Байдарка-четвёрка
1. Олег Гусев / Василий Погребан / Юрий Постригай / Виталий Ершов – 1.20,34.
2. Игорь Калашников / Артём Кузахметов / Александр Сергеев / Дмитрий Петайкин – 1.21,28.
3. Алексей Востриков / Владислав Литовка / Руслан Мамутов / Алексей Шикунов – 1.22,22.
1000 м. Байдарка-четвёрка
1. Виталий Ершов / Александр Сергеев / Максим Спесивцев / Олег Синявин – 2.55,23.
2. Алексей Востриков / Владислав Литовка / Руслан Мамутов / Павел Николаев – 2.57,12.
3. Антон Сорокин / Никита Борисенко / Михаил Тер-Давидьян / Дмитрий Синельник – 3.00,99.
Каноэ-четвёрка
1. Расул Ишмухамедов / Виктор Мелантьев / Кирилл Шамшурин / Владислав Чеботарь – 3.09,86.
2. Алексей Бовдурец / Рамиль Алимов / Михаил Карпов / Иван Дубовой – 3.13,05.
3. Сергей Неловко / Дмитрий Петров / Харитон Иванов / Иван Кузнецов – 3.16,09.
Женщины. 5000 м. Байдарка-одиночка
1. Юлиана Салахова – 24.47,09.
2. Виктория Адельшинова – 24.48,44.
3. Ольга Самойлова – 24.55,97.
500 м. Байдарка-четвёрка
1. Варвара Баранова / Анастасия Невская / Инна Никитина / Арина Аношкина – 1.33,62.
2. Мария Александрова / Юлия Качалова / Наталья Подольская / Вера Собетова – 1.33,96.
3. Наталия Лобова / Виктория Адельшинова / Алена Костромитина / Дарья Лукина – 1.36,35.