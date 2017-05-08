Байдарочник Червов и каноист Петров победили на дистанции 5000 метров на КР

В Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В частности, в заключительный день турнира в одиночках на дистанции 5000 м победили байдарочники Юлиана Салахова и Николай Червов, а также каноист Павел Петров.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар

Мужчины. 5000 м. Байдарка-одиночка

1. Николай Червов.

2. Владислав Литовка.

3. Павел Николаев.

Каноэ-одиночка

1. Павел Петров – 24.32,57.

2. Олег Шуринкин – 24.55,53.

3. Леонид Тильш – 25.11,09.

500 м. Байдарка-четвёрка

1. Олег Гусев / Василий Погребан / Юрий Постригай / Виталий Ершов – 1.20,34.

2. Игорь Калашников / Артём Кузахметов / Александр Сергеев / Дмитрий Петайкин – 1.21,28.

3. Алексей Востриков / Владислав Литовка / Руслан Мамутов / Алексей Шикунов – 1.22,22.

1000 м. Байдарка-четвёрка

1. Виталий Ершов / Александр Сергеев / Максим Спесивцев / Олег Синявин – 2.55,23.

2. Алексей Востриков / Владислав Литовка / Руслан Мамутов / Павел Николаев – 2.57,12.

3. Антон Сорокин / Никита Борисенко / Михаил Тер-Давидьян / Дмитрий Синельник – 3.00,99.

Каноэ-четвёрка

1. Расул Ишмухамедов / Виктор Мелантьев / Кирилл Шамшурин / Владислав Чеботарь – 3.09,86.

2. Алексей Бовдурец / Рамиль Алимов / Михаил Карпов / Иван Дубовой – 3.13,05.

3. Сергей Неловко / Дмитрий Петров / Харитон Иванов / Иван Кузнецов – 3.16,09.

Женщины. 5000 м. Байдарка-одиночка

1. Юлиана Салахова – 24.47,09.

2. Виктория Адельшинова – 24.48,44.

3. Ольга Самойлова – 24.55,97.

500 м. Байдарка-четвёрка

1. Варвара Баранова / Анастасия Невская / Инна Никитина / Арина Аношкина – 1.33,62.

2. Мария Александрова / Юлия Качалова / Наталья Подольская / Вера Собетова – 1.33,96.

3. Наталия Лобова / Виктория Адельшинова / Алена Костромитина / Дарья Лукина – 1.36,35.