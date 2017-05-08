Российские гимнастки стали пятыми в многоборье на этапе КМ в Софии

В Софии (Болгария) завершился четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповых упражнениях в многоборье победу одержали болгарки, в упражнениях с пятью обручами и в комбинации с тремя мячами и двумя скакалками – украинки. Россиянки заняли два пятых и одно шестое место.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Четвёртый этап. София

Группы. Многоборье

1. Болгария – 36,550.

2. Украина – 36,050.

3. Беларусь – 31,750…

5. Россия – 31,150.

Пять обручей

1. Украина – 18,300.

2. Болгария – 17,900.

3. Беларусь – 17,400…

5. Россия – 16,250.

Три мяча и две скакалки

1. Украина – 17,850.

2. Болгария – 17,300.

3. Беларусь – 16,550…

6. Россия – 15,150.