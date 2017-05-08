Российские гимнастки стали пятыми в многоборье на этапе КМ в Софии

В Софии (Болгария) завершился четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповых упражнениях в многоборье победу одержали болгарки, в упражнениях с пятью обручами и в комбинации с тремя мячами и двумя скакалками – украинки. Россиянки заняли два пятых и одно шестое место.
Художественная гимнастика. Кубок мира. Четвёртый этап. София
Группы. Многоборье
1. Болгария – 36,550.
2. Украина – 36,050.
3. Беларусь – 31,750…
5. Россия – 31,150.
Пять обручей
1. Украина – 18,300.
2. Болгария – 17,900.
3. Беларусь – 17,400…
5. Россия – 16,250.
Три мяча и две скакалки
1. Украина – 17,850.
2. Болгария – 17,300.
3. Беларусь – 16,550…
6. Россия – 15,150.