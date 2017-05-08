Причиной смерти бобслеиста Холкомба, вероятно, стал отёк лёгких

Причиной смерти знаменитого американского бобслеиста, олимпийского чемпиона 2010 года, двукратного бронзового призёра Игр в Сочи Стивена Холкомба, вероятно, стал отёк лёгких, сообщает пресс-служба федерации бобслея и скелетона США. 6 мая Холкомб был найден мёртвым в своей комнате Олимпийского учебного центра США в Лейк-Плэсиде.

«Согласно предварительным отчётам, причиной смерти Холкомба стал отёк лёгких. Окончательная причина станет известна после токсикологических исследований в независимой лаборатории», — говорится в сообщении.