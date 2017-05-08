Когуашвили: выступление российских «классиков» на ЧЕ — неудача, но не провал

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате Европы в Сербии, где они завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

«Наше выступление на Европе — это неудача, но не провал. Эти соревнования показали, что мы ещё не до конца привыкли к этим правилам. К чемпионату мира мы изменим подготовку, сделаем выводы. Думаю, что мы изменим тренировочный процесс, сделаем акцент на борьбу на руках, борьбу в стойке. Распределим нагрузку 70 на 30 — не в пользу партера.

Я не готов ответить на вопрос, что произошло с Давидом Чакветадзе. Единственное, что я могу сказать, — борьба Давита Чакветадзе не подобает борьбе олимпийского чемпиона. В прошлом году он у него выиграл 10:0, а сегодня… Желание у него было большое, он рвался в бой, нападал, но тактически серб Чакветадзе переиграл. На конец его не хватило. Повторюсь, он не имел права проигрывать сербу», — приводит слова Когуашвили официальный сайт ФСБР.