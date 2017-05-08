Модель Playboy едва не сорвала этап «Джиро д'Италия»

Модель Playboy Эйприл Саммерс посетила третий этап веломногодневки «Джиро д'Италия» и едва не стала причиной массового завала, создав аварийную ситуацию на финишном отрезке трассы.

Увидев приближающийся пелотон, 27-летняя модель решила попозировать и стала радостно прыгать, забыв о мерах безопасности. Велогонщики проехали буквально в нескольких сантиметрах от неё. К счастью, обошлось без столкновений, и спортсмены благополучно добрались до финиша.

Победителем этапа стал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors. Он же лидирует в общем зачёте.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Саммерс.