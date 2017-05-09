Чиполлини предстанет перед судом по обвинению в избиении экс-супруги

Сабрина Ландуччи, бывшая жена легендарного итальянского велогонщика Марио Чиполлини, подала в суд на спортсмена, обвинив того в применении физической силы, сообщает La Repubblica.

Женщина утверждает, что несколько месяцев назад Чиполлини схватил её за шею и причинил боль в тренажёрном зале. Ей пришлось обратиться за помощью к врачам. У потерпевшей есть свидетели, которые дадут показания в суде.

Чиполлини и Ландуччи поженились в 1993 году и развелись в конце 2016-го. Марио является рекордсменом по количеству побед на этапах «Джиро д'Италия».