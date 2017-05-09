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Коэ: приветствую дискуссии по реформе рекордов в лёгкой атлетике

9 мая 2017, вторник. 11:21. Другие

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ заявил, что приветствует активные дискуссии по неоднозначному предложению Европейской легкоатлетической ассоциации по отмене мировых рекордов, установленных до 2005 года, когда IAAF начала сохранить пробы крови и мочи для повторных исследований.

«Реформа — это непросто, но не думаю, что кто-то сомневается в необходимости реформ в нашем виде спорта. Предложение будет представлено на совете IAAF, но прежде, чем оно станет международным правилом, оно должно быть рассмотрено советом из 27 человек от Дальнего Востока до Бразилии.

Я приветствую дискуссии по этому вопросу. Это подчёркивает важность антидопинговых процессов. Уверен, что появятся ответные предложения и свежие мысли.

Атлеты говорят, что переживают по этому поводу. Говорят, что могут принимать участие в чемпионатах, но никогда не побьют рекордов. Очень многие спортсмены долгие годы утверждали: «Я могу победить на Олимпиаде, на чемпионате Европы, но никогда и близко не подойду к действующему рекорду. Это не лучшая основа для вовлечения людей в спорт», — цитирует Коэ Evening Standard.

Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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