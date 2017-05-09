Фрум: в меня намеренно врезался водитель и поехал дальше

Трёхкратный победитель «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky в своём «твиттере» сообщил, что во время тренировки в него врезался автомобиль, который тут же покинул место столкновения. 31-летний велогонщик опубликовал фото своего велосипеда и уточнил, что сам не пострадал. Сейчас Фрум проводит тренировки на юге Франции.

«Только что в меня намеренно врезался нетерпеливый водитель, который следовал за мной даже на тротуаре. К счастью, со мной всё хорошо. С велосипедом всё. А водитель поехал дальше», — написал Фрум.