Ходоки Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы в Чехии

Менеджер по проведению соревнований Европейской легкоатлетической ассоциации Сандрин Гласье сообщила, что российские ходоки Яна Смердова и Сергей Широбоков официально заявлены для участия в Кубке Европы, который пройдёт в Подебрадах (Чехия) 21 мая. Они выступят под нейтральным флагом.

«Мы рады подтвердить участие российских спортсменов, объявленных IAAF в качестве сертифицированных нейтральных атлетов, Яны Смердовой и Сергея Широбокова в соревнованиях на 10 км среди девушек до 20 лет и 20 км среди мужчин соответственно на Кубок Европы по спортивной ходьбе, который пройдёт в Подебрадах 21 мая», — цитирует Гласье «Р-Спорт».