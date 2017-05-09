Трофимов выиграл веломногодневку «Пять колец Москвы»

Российский велогонщик Юрий Трофимов стал победителем международной веломногодневки «Пять колец Москвы». Капитан сборной России сохранил лидерство в генеральной классификации, которое захватил по итогам трёх этапов соревнований в российской столице.

Заключительный этап в Крылатском, который состоялся 9 мая, выиграл Никита Разумов из команды Москвы.

Международная многодневная велогонка «Пять колец Москвы», входящая в календарь Международного союза велосипедистов, в 2017 году включала в себя пролог и четыре этапа.