Первая сборная Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по кёрлингу в миксте

В Сочи завершился чемпионат России по кёрлингу в миксте. Победителем соревнований стала первая сборная Санкт-Петербурга (скип – Александр Крушельницкий), в финале обыгравшая третью команду Санкт-Петербурга (скип — Андрей Дроздов) со счётом 6:4.
В матче за третье место сборная Краснодарского края (скип — Ольга Жаркова) оказалась сильнее четвёртой сборной Санкт-Петербурга (скип — Александр Бойко) со счётом 8:2, сообщает официальный сайт Федерации кёрлинга России.
Кёрлинг. Чемпионат России. Микст. Сочи
1. Санкт-Петербург-1.
2. Санкт-Петербург-3
3. Краснодарский край-1.