Исинбаева: помним и гордимся нашими дедами и прадедами

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, посетившая Парад Победы на Красной площади в Москве, опубликовала поздравление с 9 мая.

«С праздником Великой Победы вас! Мира, добра, счастья! Помним и гордимся нашими дедами и прадедами и благодарим за мир, в котором живём», — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».

Елена Исинбаева, избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, является майором Вооружённых Сил Российской Федерации.