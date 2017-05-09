Россиянин Закарин — второй на четвёртом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия»

Тренер «Битигхайма»: после перерыва я терял дар речи от действий моих игроков

Сборная Бразилии стала 14-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Австралийские пловцы, пропустившие допинг-тесты, могут быть отстранены на 2 года

Стали известны победили регат в рамках соревнований в Севастополе

Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро

Мамиашвили: не все российские борцы на ЧЕ использовали свой шанс перед Играми

Шипулин: подсадили на подводную охоту. Чем меньше мишень, тем выше меткость!

Плющенко: моя задача в том, чтобы и девочки выходили с четверными прыжками

Байдарочник Червов и каноист Петров победили на дистанции 5000 метров на КР

Российские гимнастки стали пятыми в многоборье на этапе КМ в Софии

Назарова: российские легкоатлеты не будут приглашены на этап «БЛ» в Лондоне

Данилова: женщины в триатлоне на поворотах буквально плывут по головам

Ласицкене: если кто-то ведёт неспортивные игры, я в этом участвовать не хочу

Когуашвили: выступление российских «классиков» на ЧЕ — неудача, но не провал

Фернандес: мой уровень не имеет ничего общего с уровнем других фигуристов

Россияне — 4-е в смешанной эстафете на этапе КМ по современному пятиборью

Елфутина – 10-я в классе «RS:X» после первого дня ЧЕ по парусному спорту

Чиполлини предстанет перед судом по обвинению в избиении экс-супруги

Максакова опустилась на седьмую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Созыкин и Грибанов — четвёртые на старте ЧЕ по парусному спорту в классе «470»

На биатлон и лыжи на ОИ-2018 продано 10% от запланированного количества билетов

Пидгрушная: Олимпийские игры в Пхёнчхане — это цель номер один для меня

Траньков: если уберут Тарасову, фигурного катания на нашем телевидении не станет

Коэ: приветствую дискуссии по реформе рекордов в лёгкой атлетике

Организаторы этапов «БЛ» в Осло и Стокгольме подтвердили участие Сидоровой

Фрум: в меня намеренно врезался водитель и поехал дальше

Ходоки Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы в Чехии

Гровс и Фрейзер-Холмс могут быть дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов

Первая сборная Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по кёрлингу в миксте

Женская сборная РФ по мини-футболу стала 2-й на турнире, посвящённом Дню Победы

Исинбаева: помним и гордимся нашими дедами и прадедами

Россиянин Закарин — второй на четвёртом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия»

Алиев: турнир в Москве стал этапом подготовки к женскому ЧЕ по мини-футболу

Глава ЕАА: есть разные мнения об идее пересмотра рекордов в лёгкой атлетике

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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