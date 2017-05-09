Россиянин Закарин — второй на четвёртом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия»

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял второе место на четвёртом этапе веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия». Победу одержал словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates. В общем зачёте лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга, выступающий за команду Quick-Step Floors.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия»
4-й этап. Чефалу – Этна, 181 км
1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) — 4:55.58.
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.19.
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.29...
43. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – +4.57...
47. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – +7.08...
86. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +14.06...
89. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело»).
Общая классификация. После 4-го этапа
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19:41.56.
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.06.
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10.
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.14...
64. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – +13.19...
74. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +15.09...
77. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – +15.30...
98. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +20.31.