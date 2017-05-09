Алиев: турнир в Москве стал этапом подготовки к женскому ЧЕ по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвёл итоги восьмого международного турнира среди женских команд, завершившегося в Красногорске. Напомним, что сборная России стала второй, уступив только команде Испании.

«На протяжении восьми лет Ассоциация мини-футбола России и Российский футбольный союз проводят этот турнир, который стал хорошей традицией. Несмотря на то что сегодня наша женская сборная не смогла завоевать золотые награды, мы всё равно получили огромное удовольствие, потому что в этот великий праздник, в День Победы, не может быть плохого настроения. Наши девушки боролись до конца, но всё же уступили очень сильной сборной Испании. Можно сказать, что это был реванш за турнир «Четырёх наций», когда в Испании выиграла наша команда. Я поздравляю испанцев с заслуженной победой, а наших девушек – с достойным окончанием сезона.

Хочу напомнить, что на последнем заседании исполкома УЕФА был наконец утверждён официальный чемпионат Европы для женских команд. Теперь можно говорить, что наш московской турнир стал подготовительным этапом к этому долгожданному старту", — приводит слова Алиева официальный сайт АМФР.