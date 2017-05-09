Глава ЕАА: есть разные мнения об идее пересмотра рекордов в лёгкой атлетике

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен заявил о необходимости дальнейшего обсуждения возможности пересмотра рекордов мира и Европы в лёгкой атлетике.

«Много действующих и бывших спортсменов, а также спортивных чиновников и заинтересованных лиц высказали свои мнения на счёт нашей инициативы. Как и ожидалось, они были разными. Теперь необходимо провести дальнейшие консультации, чтобы проанализировать все отклики. Их результаты будут направлены в совет IAAF для проведения консультаций уже в международной организации.

Главное, что три основных предложения получили значительную поддержку. Это ограниченный набор соревнований высшего уровня, наличие минимального количества допинг-проверок за 12 месяцев до регистрации рекорда и хранение допинг-проб в течение десяти лет", — цитирует Хансена официальный сайт ЕАА.

Напомним, что совет ЕАА поддержал рекомендации проектной группы по изменениям в определении и ратификации европейских и мировых рекордов. Рекомендации будут рассмотрены на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций в августе.