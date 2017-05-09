Слушания в CAS по апелляции Чичеровой на решение МОК пройдут 30-31 мая

30-31 мая в Спортивном арбитражном суде в Лозанне пройдут слушания по апелляции олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Анны Чичеровой, сообщает официальный сайт CAS.

Международный олимпийский комитет в октябре 2016 года лишил Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине из-за обнаружения в допинг-пробе спортсменки после перепроверки следов запрещённого препарата туринабола.

Напомним, что Анна после Олимпиады-2008 стала чемпионкой мира 2011 года и олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне.