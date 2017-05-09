В Бонне обсудили выполнение дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК

8 и 9 мая в Бонне (Германия) состоялась встреча представителей координационного комитета Паралимпийского комитета России с рабочей группой Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства ПКР в МПК. Главными темами обсуждения стали процесс выполнения дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, детализирование списка российских спортсменов для антидопингового тестирования, а также механизмы обеспечения финансовых обязательств, сообщает официальный сайт ПКР.

Отчёт рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, которое пройдёт с 19 по 21 мая в Барселоне.

В составе координационного комитета ПКР во встрече приняли участие руководитель координационного комитета, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова и адвокат, представляющий интересы ПКР в международных судах, Алексей Карпенко.

В составе рабочей группы МПК присутствовали независимый председатель Энди Паркинсон, главный исполнительный директор Антидопингового агентства Японии Шин Асакава, антидопинговый координатор ФИС (Международной федерации лыжного спорта) Сара Фуссек, главный исполнительный директор Всемирной организации парламентариев против коррупции Акааш Махарадж, адвокат, представляющий интересы МПК, Лиз Райли, директор по медицине и науке МПК Петер Ван де Влит, руководитель аппарата МПК Майк Петерс, директор МПК по финансам Ульф Херзер, менеджер МПК по антидопингу Ванесса Вебб.