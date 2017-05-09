Закарин: в конце 4-го этапа «Джиро» оторвался, чтобы отыграть несколько секунд

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин поделился впечатлениями от выступления на четвёртом этапе многодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», на котором он занял второе место.

«Это был хороший день для меня. Было очень трудно подниматься на гору Этну в конце этапа, потому что дул сильный встречный ветер, и было немного попыток отрыва. В концовке я попытался оторваться, чтобы отыграть несколько секунд у соперников. Очень жаль, что Павел Кочетков и Альберто Лосада получили травмы в результате падений», — приводит слова Закарина официальный сайт команды.